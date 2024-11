Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (25.11.24) in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und 16.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Goldbergweg verschafft. Der oder die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus, das zwischen Westring und Riegelstraße liegt. Mehrere Räume wurden durchsucht und es wurde ein Schlüssel entwendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und nimmt Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, bei der Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

