POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäftsräume

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (24.11.) ist ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr in die Räume eines Modegeschäfts in der Weststraße eingestiegen. Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine Zeugin bemerkte ein offenstehendes Fenster und meldete sich bei der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter das Fenster gewaltsam geöffnet und den Lagerraum sowie den Verkaufsraum durchsucht. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

