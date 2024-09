Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Auseinandersetzung am Oldenburger Bahnhof

Oldenburg (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am gestrigen Abend, um 20:05 Uhr, wurde ein 38-Jähriger am Kopf schwer verletzt. Die Polizei konnte den 41-jährigen Tatverdächtigen am Oldenburger Bahnhof vorläufig festnehmen und ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ersten Ermittlungen zufolge griff der 41-Jährige das Opfer auf dem Bahnhofsvorplatz an. Hierbei soll sich der Angreifer mit seinem Körpergewicht auf den Kopf des Mannes geworfen und anschließend mit dem Fuß gegen dessen Kopf getreten haben. Der 38-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er befindet sich derzeit nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand. Bei der Tatausführung waren mehrere Zeugen anwesend, die den Beamten gegenüber Angaben zum Ablauf machen konnten.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort von der Polizei angetroffen werden und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen. Auf Grund der Alkoholisierung des Mannes veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Tatverdächtige wurde heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Mann die Untersuchungshaft an

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell