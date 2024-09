Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstähle aus Pkw in Augustfehn

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.09.) kam es in Augustfehn zu Diebstählen aus unverschlossenen Pkw.

Aus einem an der Straße Steges Helgen geparkten Pkw Citroen wurde eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Zudem gelangte/n der/die Täter an der Herderstraße in den Innenraum eines Pkw Chevrolet, aus dem eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse gestohlen wurde. Auch hier war die Beute eine Geldbörse mit Bargeld, 2 Girokarten und weiteren Dokumenten.

Möglicherweise hat/haben der/die Täter sich an weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht oder wurden sogar gesehen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Tel.-Nr.: 04488-833115 oder in Apen-Augustfehn unter der 04489-935880 zu melden.

