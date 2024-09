POL-OL: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall an der Hauptstraße - Hund läuft nach Unfall davon, Halterin kehrt nicht zurück

Oldenburg (ots) - Bereits in der letzten Woche wurden die Reifen von mehreren Fahrrädern und eines Autos in der Ofener Straße zerstochen, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Mehrere Fahrräder und ein Citroen waren das Ziel eines Täters am vergangenem Mittwoch im Bereich der Ofener Straße. In der Zeit von 9:00 Uhr bis zum Mittag stach der bisher unbekannte Täter von insgesamt drei Fahrrädern und einem Citroens die ...

