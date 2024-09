Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf dem Stadtfest

Oldenburg (ots)

Bereits am Stadtfestfreitag wurde ein 24-Jähriger durch einen bisher Unbekannten durch einen Faustschlag verletzt. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann erheblich verletzt wurde, mit einer Personenbeschreibung sucht die Polizei nach dem Täter.

In der Nacht von Freitag (30. August 2024) auf Samstag wurde auf dem Oldenburger Stadtfest ein 24-jähriger Mann durch einen Schlag in das Gesicht verletzt. Den aktuellen Ermittlungen zufolge hielt das Opfer sich gegen 0:45 Uhr mittig in der Wallstraße auf. Hierbei kam es zu einer Provokation durch den bisher unbekannten Täter. Im weiteren Verlauf versetzte der Täter dem 24-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht, worauf dieser zu Boden ging. Anschließend konnte der Unbekannte in der Menschenmenge flüchten.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde bekannt, dass das Opfer erheblich verletzt wurde. Zudem liegt nun eine Beschreibung des Täters vor. Demnach handelt es sich um einen 20 - 25-jährigen Mann mit einer geschätzten Größe von 1,85m. Der Täter war bei der Tat dunkel gekleidet und von einer dicklichen Statur.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen. (1096285)

