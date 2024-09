Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gestohlenes Fahrrad dank Ortungsfunktion nach kurzer Zeit gefunden

Oldenburg (ots)

Am Montagabend konnte ein gestohlenes E-Bike in kürzester Zeit durch die Polizei gefunden werden. Dank eines in dem Fahrrad verbauten Ortungschips gelang es den Beamten, das Fahrrad nur 300 Meter vom Tatort entfernt sicherzustellen.

Der Diebstahl ereignete sich am Montag, gegen 18:30 Uhr, als das hochwertige E-Bike am Beginn der Alexanderstraße von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Der Besitzer des Fahrrads bemerkte den Diebstahl umgehend und informierte die Polizei. Da das Bedienterminal nicht an dem Fahrrad angebracht war, wurde dieses ohne den Einsatz des Elektromotors von dem Täter gefahren.

Aufgrund des Ortungssystems, das in dem Fahrrad verbaut war, konnte der Standort des gestohlenen E-Bikes schnell ermittelt werden. Die Einsatzkräfte machten das Fahrrad daher nur 300 Meter von Tatort entfernt ausfindig und stellten es sicher, den Täter trafen die Beamten nicht mehr an. Schäden stellten die Polizisten an dem Rad nicht fest, vermutlich war dem Dieb daher die Fortbewegung ohne Motorunterstützung zu anstrengend.

Dank der schnellen Reaktion des Eigentümers und der modernen Technik konnte der Schaden in diesem Fall auf ein Minimum reduziert werden. Die Polizei empfiehlt daher immer auf Sicherheitslösungen beim Fahrrad zurückzugreifen. Insbesondere der Einsatz eines Ortungschips - wie in diesem Fall - kann bei der Aufklärung und der Sicherstellung des Fahrrades von einem großen Vorteil sein.

Weitere Hinweise zum Schutz des Zweirades finden sich auf folgender Seite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

sowie beim Präventionsteam der Polizei Oldenburg:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_oldenburg_stadt_ammerland/pravention/praevention-vsb-115181.html

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen. (1167311)

