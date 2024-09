POL-OL: Vorsicht vor neuer Betrugsmasche: Polizei warnt vor Quishing

Oldenburg (ots) - Am Montagabend konnte ein gestohlenes E-Bike in kürzester Zeit durch die Polizei gefunden werden. Dank eines in dem Fahrrad verbauten Ortungschips gelang es den Beamten, das Fahrrad nur 300 Meter vom Tatort entfernt sicherzustellen. Der Diebstahl ereignete sich am Montag, gegen 18:30 Uhr, als das hochwertige E-Bike am Beginn der Alexanderstraße von ...

