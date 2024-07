Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Ohne Führerschein erwischt

Herxheim (ots)

Am 04.07.2024 wurde gegen 10 Uhr ein 68-jähriger VW-Fahrer in Herxheim in der Luitpoldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er schon seit 17 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell