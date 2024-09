Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.09.2024 kam es in den Straßen "Am Stubben", "Mozartstraße" und "Bahnhofstraße" in Westerstede zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen. Der oder die bislang noch unbekannten Täter/-innen schlugen in allen drei Fällen jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Inneren der Pkws. Dabei wurde jeweils Bargeld und eine PlayStation 5 entwendet. In einem Fall ist kein Diebesgut erlangt worden.

Potenzielle Zeuginnen und Zeugen werden nunmehr gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488 / 833-0 in Verbindung zu setzen.

Um das Auto für vermeintliche Täter/-innen möglichst "uninteressant" zu machen, rät die Polizei dazu, keine Wertsachen wie Laptops, Tablets, Mobiltelefone, Geldbörsen etc. sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Gleiches gilt für leere Laptoptaschen, Rucksäcke oder sonstige Taschen. Wenn möglich, sollten auch Handschuhfächer und Kofferraumrollos geöffnet bleiben, um erkennbar zu machen, dass sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befinden.

