Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl von Autoreifen

Altenberge (ots)

In der Zeit von Samstag (23.11.), 12.30 Uhr bis Montag (25.11.), 06.30 Uhr haben unbekannte Täter sich Zugang zum Gelände eines Autohauses an der Siemensstraße verschafft. Zunächst öffneten die Täter gewaltsam ein Tor, um auf das Gelände zu gelangen. Dort öffneten sie anschließend gewaltsam einen Container, in dem sich Autoreifen befanden. Sie entwendeten nach ersten Ermittlungen 26 Sätze Autoreifen. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, 02571/928-4455.

