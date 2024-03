POL-GM: Randalierer sticht mit Schere auf Zeugen ein

Reichshof (ots) - Unbekannte haben Mittwochnacht (27. März) eine mobile Toilette an der Straße "Am Bromberg" zerstört. Ein Anwohner hörte in der Nacht gegen 23.40 Uhr einen lauten Knall und entdeckte wenig später die in Brand stehende Toilettenkabine auf der Baustelle. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

