Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter versucht Laden-Kasse zu stehlen

Radevormwald (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochnachmittag (27. März) aus einem Discount-Laden in der Schloßmacherstraße die Kasse zu entwenden. Scheiterte jedoch. Eine Angestellte hatte den Kassenbereich kurz verlassen, um einer Kundin zu helfen, die sehr viele Fragen hatte. In der Zeit machte sich ein Mann an der Kasse zu schaffen und versuchte diese zu entwenden. Da das nicht gelang, flüchtete der Mann ohne Beute aus dem Geschäft in Richtung Busbahnhof. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß und hatte dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jacke und Hose. Möglicherweise steht die Kundin aufgrund der vielen Fragen im Zusammenhang mit dem Mann. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Sie war etwa 1,65 Meter groß und hatte dunkle, gefärbte Haare und ein Kind dabei. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell