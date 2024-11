POL-ST: Ochtrup, 48-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt, Pkw überschlägt sich

Lengerich (ots) - Am frühen Montagmorgen (25.11.) erhielten Feuerwehr und Polizei die Information, dass es an der Straße Rathausplatz einen Mülltonnenbrand gibt. Zwei Zeugen meldeten sich gegen 00.30 Uhr, weil sie in einem Hinterhof am Rathausplatz, gegenüber des Erich-Gutmann-Wegs, hellen Feuerschein bemerkten. Dort brannten insgesamt sechs Müllbehälter. Die ...

mehr