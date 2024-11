POL-ST: Lienen, Raub auf Tankstelle

Emsdetten (ots) - Einbrecher haben sich am Samstag (23.11.24) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Perrediek verschafft. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so ins Haus. Im Obergeschoss suchten die Einbrecher nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem ...

