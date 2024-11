Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Landrat Dr. Schneider lädt zur Sicherheitskonferenz ins Kreishaus ein

Hochsauerlandkreis (ots)

Am heutigen Dienstag fand im Kreishaus in Meschede die fünfte Sicherheitskonferenz der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis statt. Der Einladung des Landrates folgten neben dem Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt sowie den Direktionsleitungen der Kreispolizeibehörde auch zahlreiche Bürgermeister der Kommunen sowie Vertretungen des Landgerichts, der Amtsgerichte, der Staatsanwaltschaft Arnsberg, der Bundespolizei, des Zolls, der Bundeswehr und des Hochsauerlandkreises. Bei einer Vielzahl von Themen stand die Sicherheit im Hochsauerlandkreis im Vordergrund. Dr. Karl Schneider deutete bereits bei seiner Begrüßung darauf hin, dass für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Hochsauerlandkreis gemeinsam "an einem Strang gezogen" werden müsse. Polizeidirektor Thomas Vogt stellte die Sicherheitslage im Hochsauerlandkreis vor und gab einen kurzen Rückblick auf nennenswerte Einsätze und Veranstaltungen der vergangenen Monate. Dabei betonte er: "Ziel dieses Austausches ist die Förderung des gegenseitigen Verständnisses sowie die Erkenntnis, dass die Schnittmengen der gemeinsamen Arbeit erkennbar werden und eine kooperative Ausgestaltung effizienter und zielführender ist". Auf den Punkt brachte es Oberstleutnant Stefan Pieper als Vertreter der Bundeswehr: "In Krisen Köpfe kennen". Am Beispiel eines gemeinsamen Einsatzes bei einem Flugzeugabsturz in Olsberg-Elpe vor zehn Jahren erläuterte Pieper die Vorteile eines regelmäßigen Austausches. "Nur so funktioniert die Zusammenarbeit auch in der Realität". Landrat Dr. Schneider bedankte sich bei den Anwesenden für die Teilnahme an der diesjährigen Sicherheitskonferenz mit dem Ziel, den Gesprächsfaden beizubehalten und den regelmäßigen Austausch weiterhin zu fördern.

