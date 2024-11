Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall auf der K58

Brilon (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 18:45 Uhr auf der K58 zwischen Brilon-Nehden und Alme ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Niedersachsen war mit seinem PKW in Richtung Nehden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der befestigten Straße ab und fuhr etwa 70 Meter über die Grünfläche. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, bis es schließlich in einem Waldstück zum Stehen kam. Der PKW erlitt einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

