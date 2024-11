POL-HSK: Angriff mit gefährlichen Gegenständen

Schmallenberg (ots) - An der "Obringhauser Straße" kam es Dienstag gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten den Unfall und schilderten, dass ein roter Mercedes mit HSK-Kennzeichen in Fahrtrichtung Wormbach gefahren ist. Dabei hat der Mercedes ein anderes geparktes Auto touchiert. Der Unfallverursacher ist nach dem Unfall weitergefahren in Richtung Stadtmitte. An dem geparkten Auto ist Sachschaden ...

