Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Schmallenberg (ots)

An der "Obringhauser Straße" kam es Dienstag gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten den Unfall und schilderten, dass ein roter Mercedes mit HSK-Kennzeichen in Fahrtrichtung Wormbach gefahren ist. Dabei hat der Mercedes ein anderes geparktes Auto touchiert. Der Unfallverursacher ist nach dem Unfall weitergefahren in Richtung Stadtmitte. An dem geparkten Auto ist Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen, die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell