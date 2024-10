Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Schwer verletzt worden ist ein 66-jähriger Mann aus Sundern bei einem Verkehrsunfall Dienstag gegen 12 Uhr. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Sunderner sich neben seinem geparkten Auto auf der Straße "Am Waldbach" befand. Gleichzeitig befuhr ein 70-jähriger Autofahrer aus Sundern die Straße und erfasste den 66-Jährigen. Rettungskräfte waren im Einsatz, der Schwerstverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Da lebensgefährliche Verletzungen nicht auszuschließen waren, wurde die polizeiliche Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam unterstützt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen, die Ermittlungen dauern an.

