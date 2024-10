Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tatserie geklärt, Polizei identifiziert mutmaßlichen Autoaufbrecher

Brilon (ots)

Einen vermeintlichen Serientäter identifiziert und festgenommen hat die Polizei im Hochsauerlandkreis. Zuletzt waren in Brilon immer wieder Wertgegenstände aus Autos geklaut worden. Häufig, nachdem zuvor die Fensterscheiben gewaltsam geöffnet wurden. Teilweise waren die Autos unverschlossen, sodass der Tatverdächtige Gegenstände daraus mitnahm, ohne Sachschaden anzurichten. Am Freitag (25. Oktober) gelang der Kriminalpolizei der Ermittlungserfolg: Intensive Ermittlungen führten die Polizei zu dem 41-jährigen Mann aus Gütersloh. Die Polizei geht zum aktuellen Zeitpunkt von einer zweistelligen Anzahl an Taten aus. Beweismittel wurden sichergestellt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Der 41-jährige Tatverdächtige ist wegen Haftbefehlen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell