Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Integrative Motorradkontrollen in Langscheid, Polizei geht in den Dialog

Sundern, Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei reagiert auf Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Langscheid. Für Verkehrssicherheit und gegen Motorradlärm ist die Verkehrspolizei Sonntag am Sorpesee im Einsatz. Präventive Gespräche, um auf die Problematik von Motorradlärm und die dadurch resultierenden Belastungen für Anwohnende hinzuweisen. Lärmemissionen durch Motorräder sind in der Ausflugsregion ein wichtiges Thema. Die Polizei weiß, dass sich der Großteil der Motorradfahrenden an die geltenden Regeln hält. Es gibt jedoch auch Verkehrsteilnehmer, die mit dem Gashahn nicht rücksichtsvoll umgehen, ihre Fahrzeuge technisch manipuliert haben oder den Geräuschpegel gleichzeitig mit der Geschwindigkeit auf dem Tacho überschreiten. Im Rahmen des Sondereinsatzes wird die Polizei die Geschwindigkeit überwachen und Fahrzeuge auf Verkehrstauglichkeit und technische Veränderungen überprüfen. Für ein verantwortungsvolles Miteinander an der Sorpeseepromenade geht die Polizei mit Motorradfahrenden ins Gespräch. Verkehrssicherheit und Verständnis, dafür ist die Polizei im Einsatz.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis appelliert:

- Die Maximierung des von Krädern verursachten Lärms ist kein Kavaliersdelikt und belästigt Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer. Lärm kann krank machen. - Der Ausbau von so genannten DB-Eatern (Einbauten zur Reduzierung der Schallimmissionen von Abgasanlagen) stellt eine unzulässige Veränderung des Krades dar. Die Weiterfahrt wird in diesen Fällen von der Polizei untersagt. - Verkehrssicherheit spielt bei der Nutzung von Motorrädern eine große Rolle. Technische Manipulationen - auch an Abgasanlagen, werden von der Polizei nicht toleriert und konsequent geahndet. - Durch Motorradlärm an sich werden keine Verkehrsunfälle verursacht, aber Lärm kann zum einen durch Geschwindigkeitsübertretungen sowie durch unzulässige technische Veränderungen der Kräder entstehen. - Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Zum Schutz aller Verkehrsbeteiligten appelliert die Polizei NRW sich an die Verkehrsregeln - auch die Verkehrszulassungsregeln - zu halten.

