Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebe unterwegs, Polizei warnt und bittet um Hinweise

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Hochsauerlandkreis sind im Bereich von Einkaufsgeschäften einige Geldbörsen entwendet worden. Mittwoch und Donnerstag hat die Polizei bislang Hinweise auf fünf vollendete Diebstähle und einen Versuch. In Arnsberg Oeventrop beschrieben Zeugen im Zusammenhang mit einem Diebstahlversuch an der "Oeventroper Straße" Donnerstag gegen 12 Uhr einen verdächtigen Mann. Er soll eine blaue Weste, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen haben. Er wurde als 1,80 Meter groß, circa 45 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Möglicherweise hat er ein Auto mit auswertigen Kennzeichen benutzt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich bei einer Polizeiwache zu melden. Auch in Arnsberg entwendeten unbekannte Täter Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr die Geldbörse einer 67-jährigen Arnsbergerin in einem Supermarkt an der "Eichendorffstraße". Gegen 11 Uhr wurde durch Unbekannte die Geldbörse einer 81-jährigen Arnsbergerin im Bereich von Geschäften "Zum Schützenhof" entwendet. In Sundern kam es gegen 11:30 Uhr in der "Röhre" zum Diebstahl einer Geldbörse von einer 82-jährigen Sundernerin durch Unbekannte. In Olsberg entwendeten Diebe ebenfalls am Donnerstag gegen 13:55 Uhr die Geldbörse einer 72-jährigen Olsbergerin an der "Fruges Straße". Hier beschrieben Zeugen zwei auffällige Frauen. Eine sei braunhaarig, die andere blond gewesen. Die braunhaarige Frau habe einen braun/grau karierten Mantel getragen und sei ungefähr 1,60 Meter groß gewesen. Die blonde Frau soll helle Kleidung getragen haben. In Brilon kam es bereits Mittwoch zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten gegen 10:30 Uhr die Geldbörse einer 62-jährigen Brilonerin im Bereich eines Supermarkts am "Mühlenweg". Die Polizei bittet verdächtige Feststellungen und Hinweise der nächstgelegenen Polizeiwache mitzuteilen. Die Polizei appelliert:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. - Lassen Sie Ihre Geldbörsen niemals in den Einkaufswagen oder Einkaufstaschen liegen. - Legen Sie Ihr Portemonnaie nicht auf das Warenband der Kassen. - Taschendiebe versuchen immer, leicht Beute zu machen. Eine Geldbörse im Einkaufswagen oder in einer Manteltasche ist für die geübten Täter kein Problem!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell