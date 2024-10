Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Kontrolltag gegen Einbruchskriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Gezielte Kontrollen gegen Einbrecher hat die Polizei im Hochsauerlandkreis am Mittwoch durchgeführt. Zahlreiche Autos und Personen sind zur Verhinderung von Kriminalität - besonders in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit - überprüft worden. Die Polizei im Hochsauerlandkreis ist dabei auch von der Bereitschaftspolizei unterstützt worden. Auch zivile Polizisten waren an dem Kontrolltag beteiligt. Die Polizei hat bei den präventiven Kontrollen zusätzlich 16 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und zwei Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung festgestellt. Die Polizei im Hochsauerlandkreis bekämpft konsequent die Einbruchskriminalität. Im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" steht den Bürgerinnen und Bürgern der Präventionsexperte Thomas Wüllner in einer Telefonsprechstunde für Beratungen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung. Unter 0291 - 908 77 27 ist er am Freitag, 25. Oktober in der Zeit von 10 bis 12:30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Informieren Sie sich auch zu jeder Zeit im Internet und machen Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung von der Polizei zum Einbruchschutz: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/kriminalpraevention-19 Weitere Informationen zur "Riegel vor" - Kampagne finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

