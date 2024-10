Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Durchsuchungseinsatz in Marsberg

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Marsberg (ots)

Am Dienstag wurden ab 14:45 Uhr im gesamten Stadtgebiet Marsberg zunächst 16 Objekte durchsucht. Im weiteren Einsatzverlauf erweiterten sich die polizeilichen Maßnahmen noch auf drei zusätzliche Gebäude, ebenfalls im Bereich Marsberg. Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei voraus. Neben Privatwohnungen waren u. a. gastronomische Betriebe, ein Kiosk sowie eine Spielhalle betroffen. Die Maßnahmen liefen überwiegend zeitgleich. Unterstützungskräfte anderer Behörden waren ebenfalls am Einsatz beteiligt. Den Beschuldigten, 11 Männer und 3 Frauen im Alter von 22 bis 53 Jahren aus Marsberg, werden u. a. Betrugsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und unerlaubtes Glücksspiel vorgeworfen. Vier Personen wurden zur Polizeidienstelle nach Meschede verbracht. Sämtliche Personen wurden nach Abschluss der ersten erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Durch die Einsatzkräfte konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Neben einem höheren Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich wurden u.a. mehrere Kilogramm Cannabis und Amphetamin, zwei illegale Spielautomaten, unverzollter Tabak, und Datenträger sichergestellt, welche im weiteren Ermittlungsverfahren ausgewertet werden müssen. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde zudem eine Wohnung festgestellt, in der offenbar der illegalen Prostitution nachgegangen wird. Das Verfahren ist mit dem gestrigen Einsatztag bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die Polizei im Hochsauerlandkreis war mit mehr als 100 Einsatzkräften an den Durchsuchungsmaßnahmen beteiligt. Auch der Zoll und Vertreter der Finanzbehörde unterstützten die Ermittler vor Ort. Eine Hundertschaft aus dem Ruhrgebiet war ebenfalls in Marsberg im Einsatz.

