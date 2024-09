POL-FR: Vermisstenfahndung nach 75-jähriger Frau - Polizei bittet um Mithilfe

Freiburg (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Konradstraße in Freiburg-Wiehre hat es am frühen Mittwochmorgen, 4. September 2024, gebrannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im 2. Obergeschoss gegen 4.25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ...

