POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Eichstetten am Kaiserstuhl: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht!

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Eichstetten am Kaiserstuhl: Eine 72-jährige VW-Fahrerin befuhr am 03.09.2024 gegen 14:35 Uhr die L114 von Eichstetten kommend in südliche Richtung. Ein 84-jähriger Fahrzeuglenker befuhr die gleiche Straße entgegengesetzt und kam nach derzeitigem Kenntnisstand aus ungeklärter Ursache vor der Einmündung zur L116 nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zur Frontalkollision mit der entgegenkommenden VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, wobei sich der VW Transporter des mutmaßlichen Unfallverursachers überschlug. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die L114 halbseitig gesperrt werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

