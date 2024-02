Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lokal-Besucher gesucht: Wer war in der Shisha-Bar?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagabend in der Altstadt unterwegs waren und eine Shisha-Bar in der Steinstraße besucht haben. Hier sollen mehreren Personen kurz vor Mitternacht über gesundheitliche Probleme geklagt haben. Die genauen Umstände und Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Am Montag meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion 1, um Anzeige im Namen seines Sohnes zu erstatten. Er war in der Nacht zu Samstag von Freunden des Sohnes verständigt worden, nachdem dieser in dem Lokal kollabiert war und sich beim Sturz diverse Verletzungen zugezogen hatte. Der Vater selbst hatte den jungen Mann dann ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache für den Kollaps ist noch nicht geklärt. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Weitere Betroffene, die ebenfalls Kreislaufprobleme hatten, oder andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |cri

