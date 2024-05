POL-DN: Unfall an Kreuzung - eine Verletzte

Düren (ots) - In der Zeit zwischen Montag (13.05.2024) und Dienstag (14.05.2024) drangen bisher Unbekannte in mehrere Kellerräume in Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet Düren ein. In Rölsdorf, in der Straße Cornetzhof brachen der oder die Täter sechs Kellerräume auf. Im Auweg in Gürzenich wurden vier, in der Frankenstraße zwei Kellerräume aufgebrochen. In einem Haus in der Robert-Koch-Straße scheiterten der ...

mehr