Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 17-Jähriger und Polizeibeamter durch Hundebisse verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (15.02.2024), gegen 22:00 Uhr, riss sich ein Hund beim Spaziergang in der Saarlandstraße von seiner 52-jährigen Hundehalterin los und biss einen vorbeilaufenden 17-jährigen Fußgänger. Beim Eintreffen der Polizeikräfte griff der Rottweiler zudem einen 30-jährigen Polizeibeamten an. Durch einen Schuss aus der Dienstwaffe konnten weitere Angriffe durch den Hund verhindert werden. Der Hund überlebte den Schuss, konnte jedoch daraufhin gesichert und an den Kommunalen Vollzugsdienst übergeben werden. Ein Atemalkoholtest bei der Hundehalterin ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 17-Jährige erlitt mehrere Bisswunden am Körper und wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 30-jährige Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, die ambulant versorgt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell