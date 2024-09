POL-FR: Freiburg-Altstadt: Angriff mit Pfefferspray - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Eichstetten am Kaiserstuhl: Eine 72-jährige VW-Fahrerin befuhr am 03.09.2024 gegen 14:35 Uhr die L114 von Eichstetten kommend in südliche Richtung. Ein 84-jähriger Fahrzeuglenker befuhr die gleiche Straße entgegengesetzt und kam nach derzeitigem Kenntnisstand aus ...

mehr