Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Röntgenstraße

03.10.2024, 22.30 Uhr

Am Donnerstagabend setzten unbekannte Täter in der Röntgenstraße in Wolfsburg ein VW Touareg in Brand. Dieser wurde erheblich beschädigt.

Gegen 22.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Feuerwehr, als er an Fahrbahnrand den brennenden Pkw bemerkt hatte. Die zunächst eintreffenden Polizeibeamten begannen mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen und wurden dann durch die Berufsfeuerwehr abgelöst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler des 1. Fachkommissariates von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell