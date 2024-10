Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbrüche - Mieterin überrascht Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 02.10.2024, 19.25 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Schlesierweg

02.10.2024, 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Im Laufe des Mittwochs kam es im Wolfsburger Stadtteil Laagberg zu einem versuchten Einbruch und zu einem vollendeten Einbruch in Mehrfamilienhäuser. Die Täter entkamen unerkannt.

Am Mittwochabend verständigte die Mieterin einer Wohnung in der Mecklenburger Straße die Polizei. Die Mieterin saß in ihrem Wohnzimmer, als sie ein Geräusch vom Balkon wahrnahm. Als sie nachschaute, erkannte die Mieterin die Silhouette einer Person und das Licht einer Taschenlampe. Sie machte sofort lautstark auf sich aufmerksam, so dass der Täter umgehend die Flucht ergriff und in Richtung eines kleinen Spielplatzes in den Grünanlagen lief.

Der Einbrecher war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und einen hellen Hauttyp. Er war dunkel gekleidet und trug eine helle Cap.

Am Donnerstagmorgen meldete sich die Mieterin einer Wohnung im Schlesier Weg und zeigte einen Einbruch an. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Mieterin am Mittwochmorgen ihre Wohnung und kehrte am späten Abend zurück. Sie hatte beim Betreten der Wohnung die geöffnete Balkontür bemerkt, dieses jedoch zunächst nicht weiter beachtet. Am Donnerstagmorgen stellte die Wolfsburgerin dann fest, dass ihr Schmuck fehlte.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

