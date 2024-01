PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang auf B49 +++Tritte auf am Boden liegende Person+++Roller vom Parkplatz entwendet

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang auf B49 Unfallort: B 49, Höhe Anschlussstelle Löhnberg Unfallzeit: Samstag, 27.01.2024, 03:15 Uhr

In der Samstagnacht befuhr der 37-jährige LKW-Fahrer aus Neuwied die rechte Fahrspur der B 49 aus Richtung Wetzlar kommend in Richtung Weilburg. In Höhe der Anschlussstelle Löhnberg wurde dieser von einem anderen LKW mit seinem Auflieger auf der linken Fahrspur überholt. Während des Überholvorgangs wurde der linke Außenspiegel des 37-jährigen LKW-Fahrers touchiert. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Limburg, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471- 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Gefährliche Körperverletzung

Tatörtlichkeit: 65549 Limburg, Blumenröder Straße Ecke Wiesenstraße Tatzeit: Freitag, 26.01.2024, 17:50 Uhr

Zwei Personen treten auf eine am Boden liegende Person ein und verletzen diese. Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Blumenröder Straße Ecke Wiesenstraße zu einem tätlichen Angriff auf den 39-jährigen Geschädigten. Dieser ging mit zwei Begleitern die Blumenröder Straße entlang, als er unvermittelt aus einer größeren Personengruppe heraus von 2 Personen angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Am Boden liegend traten die beiden Täter auf den Geschädigten ein. Diese ließen erst von ihrem Opfer ab, als zwei couragierte Bürger mit ihrem Fahrzeug anhielten. Dem Vorfall ging laut Angaben des Geschädigten und seiner Begleiter keinerlei Streitigkeiten voraus. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im geschätzten Alter zwischen 15-17 Jahren handeln. Beide waren ca. 165-170cm groß, einer hatte dunkle glatte Haare, der andere kinnlange Rasta-Locken. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Diebstahl von Roller

Tatörtlichkeit: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 26.01.2024,20:00 - 22:00 Uhr

Aus dem Hinterhof einer Gaststätte wurde ein dort abgestellter Roller entwendet. Am Freitagabend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wurde ein im Hinterhof einer Gaststätte in der Limburger Straße in Bad Camberg abgestellter schwarzer Roller entwendet. Der Geschädigte hatte diesen dort abgestellt, mittels Lenkradschloss gesichert und war dann in die Gaststätte gegangen. Als er gegen 22:00 Uhr nach seinem Roller sah, war dieser nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

