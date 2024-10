POL-WOB: 46-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots) - Schöningen, Söllingen, Hauptstraße 27.09.24, 20:15 Uhr Am vergangenen Freitagabend kam es auf der Hauptstraße in Söllingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades war auf der L 624 aus Ohrsleben kommen in Richtung Söllingen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Hauptstraße/B244 in der Ortschaft Söllingen bog ...

mehr