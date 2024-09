POL-WOB: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wolfsburg (ots) - Lehre, OT Flechtorf, Zum Schwarzen Kamp 26.09.2024, 15:02 Uhr Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Straße zum Schwarzen Kamp in Flechtorf. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Skoda von Flechtorf kommend in Richtung Lehre. In einer Rechtskurve auf Höhe des dortigen ...

