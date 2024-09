Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in Lehre - zwei Personen leicht verletzt

Lehre (ots)

Lehre, OT Flechtorf, Zum Schwarzen Kamp

26.09.2024, 15:02 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Straße zum Schwarzen Kamp in Flechtorf. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Skoda von Flechtorf kommend in Richtung Lehre. In einer Rechtskurve auf Höhe des dortigen Kleingartenvereins kam ihm der 21-jährige Fahrer eines VW T-Roc entgegen, welcher im Kurvenbereich teilweise auf die Gegenfahrbahn fuhr. Beide Fahrzeugführer konnten eine frontale Kollision nicht vermeiden. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser in Helmstedt und Wolfsburg gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lehre und Flechtorf temporär in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell