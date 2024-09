Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Zwickauer Straße

25.09.2024, 20:43 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Mittwochabend gegen 20:43 Uhr einen Müllcontainer in der Zwickauer Straße in Brand. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang zu den Bränden der letzten Tage aus (wir berichteten).

Eine Zeugin verständigte über Notruf die Berufsfeuerwehr, als sie den brenneden Container endeckte. Durch die schnellen Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen auf weitere Müllcontainer oder Gebäude verhindern werden.

Der betroffene Müllcontainer wurden vollständig zerstört.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell