Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht (Ergänzung Datum)

Papenburg (ots)

Auf der Rheiderlandstraße in Papenburg kam es am 16. Mai gegen 13.20 Uhr in Fahrtrichtung Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Rollers bremste an einer dortigen Ampel ab, dies übersah der Fahrer eines Pkw und fuhr auf den Roller auf. Der Roller-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell