Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen

Nordhorn (ots)

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Denekamper Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es auf der dortigen Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Denekamper Straße/Kanalweg zum Zusammenstoß zwischen einer 16-jährigen Radfahrerin und einer bislang unbekannten Radfahrerin. Die unbekannte Beteiligte setze ihren Weg in Richtung Richterskamp unvermittelt fort. Sie wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt und mit dunkel blonden, mittellangem Haar beschrieben. Sie trug eine gelbe Jacke und ein Jeans und war auf einem Dreirad unterwegs. Die Beteiligte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell