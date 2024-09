Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl eines Mobiltelefons - Polizei sucht Zeugin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

18.09.2024, 20:20 Uhr

Zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons kam es am Abend des 18.09.24 an einer Bushaltestelle in der Wolfsburger Schillerstraße. Die Polizei sucht eine Zeugin, die die Tat beobachtet haben dürfte.

Die 17-jährige Geschädigte saß auf einer Bank in der Haltestelle und hörte über ihr auf dem Schoß liegendes Smartphone Musik. Plötzlich näherte sich ihr eine unbekannte Person schnell von rechts, nahm ihr das Mobiltelefon unvermittelt aus der Hand und flüchtete damit. Der unbekannte Täter war männlich und etwa 25 Jahre alt. Sein Aussehen entsprach einem nordafrikanischen Phänotyp. Des Weiteren war er mit einer dunkelblauen Hose, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle, einer schwarz-weißen Cap sowie einer olivgrünen Jacke bekleidet. Er führte darüber hinaus einen schwarzen Rucksack mit sich. Während des Geschehens saß eine Dame mittleren Alters neben der 17-Jährigen auf der Bank, welche telefonierte und den Diebstahl vermutlich beobachtet hat. Sie trug eine magentarote Jacke und eine schwarze Hose und hatte die Haare zum Zopf gebunden.

Diese Zeugin wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise weiterer Zeugen, die die Tat beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der oben angegebenen Telefonnummer entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell