Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Ferienwohnung

Winterberg (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 6 Uhr in eine Ferienwohnung am "Holtener Weg" eingebrochen. Der oder die Täter nahmen ersten Erkenntnissen nach Bargeld, Wertgegenstände und elektronische Geräte mit. Anschließend sind sie in unbekannte Richtung geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

