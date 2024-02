Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raub auf Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (15.02.2024) ist es gegen 17.50 Uhr zu einem schweren Raub in der Marktstraße gekommen. Ein Mann betrat das Geschäft und bedrohte die im Geschäft befindliche Angestellte mit einer Schusswaffe. Anschließend ließ der Täter sich Schmuck, Perlen und Bargeld in eine mitgebrachte blaue Stofftasche legen. Nachdem er Geld und Schmuck in seiner Tasche hatte, floh er in unbekannte Richtung.

Was genau der Täter alles erbeutete und welchen Wert die Gegenstände habe, ist noch nicht bekannt.

Eine Beschreibung lautet wie folgt:

- männlich, - ca. 30 Jahre alt, - schlanke - normale Statur - deutsche Sprache, kein Akzent, - kein Bart, keine Brille, - grüne Jacke, - dunkle Hose, - blaue Stofftasche,

Der Mann trug keine Maskierung.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und erhofft sich weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04121-803-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell