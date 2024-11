Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Direktionsleiter Kriminalität/ Kriminalrat Deniz Özkan übernimmt die Leitung der Kriminalpolizei im Hochsauerlandkreis

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Nachdem Polizeidirektor Thomas Vogt als ehemaliger Leiter der Kriminalpolizei die Abteilungsleitung Polizei im Hochsauerlandkreis übernommen hat, begrüßte Landrat Dr. Karl Schneider heute Kriminalrat Deniz Özkan als neuen Direktionsleiter Kriminalität. An der Veranstaltung im Kreishaus nahmen neben Thomas Vogt und dem Personalratsvorsitzenden Sven Brandes auch die übrigen Direktionsleitungen Mareen Weische, Helga Schulte sowie Victor Ocansey teil und hießen Deniz Özkan herzlich Willkommen. Landrat Dr. Schneider freut sich, dass er nach den Wechseln der vergangenen Monate wieder alle Leitungsfunktionen innerhalb der Kreispolizeibehörde besetzt hat. Kriminalrat Deniz Özkan begann seine polizeiliche Laufbahn in Dortmund, wo er insbesondere im Bereich der Fußballszene tätig war. Auch im Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) war er vor allem für Einsätze im Sportbereich zuständig. Im Oktober 2020 trat er seine vierjährige Ausbildung zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst an. Dies beinhaltet ein Masterstudium bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Bereits innerhalb des Studiums hatte Deniz Özkan die Möglichkeit, bei der Kreispolizeibehörde im Hochsauerlandkreis zu hospitieren, wodurch er bereits einige Kolleginnen und Kollegen sowie Abläufe kennenlernen konnte. "Als gebürtiger Dortmunder habe ich vor einigen Jahren meine neue Heimat im Sauerland gefunden. Daher freut es mich ganz besonders, dass ich ab jetzt an der Sicherheit im Hochsauerlandkreis mitarbeiten und meine Vorstellungen hier einbringen darf", so Özkan.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell