Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Getränkekisten entwendet

Greven (ots)

Von einem Lagerplatz eines Getränkemarkts am Grünen Weg, Ecke Hansaring, haben Unbekannte mehrere leere Getränkekisten entwendet. Die Täter haben sich nach ersten Ermittlungen in der Zeit von Samstag (23.11.), 16.00 Uhr bis Montag (25.11.), 08.00 Uhr unbefugt Zutritt zu dem Lagerplatz verschafft, der außerhalb des Getränkemarkts liegt. Von dort entwendeten sie nach ersten Schätzungen 160 leere Getränkekisten. Der Schaden liegt geschätzt im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell