Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vollsperrung im Bereich Hauptstraße

Warndtstraße für ca. 2,5 Stunden nach Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Bereich zwischen Gersweiler und Klarenthal, hier Hauptstraße Richtung Warndtstraße, gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Der Unfallverursacher, ein 84 jähriger Mann, verlor kurzfristig das Bewusstsein und geriet in den Gegenverkehr. Der ihm entgegenkommende Fahrer wich aus und fuhr in die angrenzende Böschung, der Nachfolgende konnte aufgrund Leitplanken nicht ausweichen und stieß z.T. frontal mit dem Unfallverursacher zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, der Pkw in der Böschung wurde leicht beschädigt. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der andere Unfallbeteiligte des Zusammenstoßes konnte zumindest vor Ort erstversorgt werden. Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste das betreffende Teilstück der Straße für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

