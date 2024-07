Feuerwehr Neuss

FW-NE: Mehrere Papiercontainer in Flammen | Polizei ermittelt Brandursachen

Neuss (ots)

Am gestrigen Abend des 29.07.2024 wurde die Feuerwehr um 22:49 Uhr zur Johanna-Etienne-Straße in Neuss-Grimlinghausen alarmiert, weil eine Altpapiertonne an einem Trafohäuschen aus unbekannter Ursache in Brand geraten war.

Die eintreffenden Kräfte rollten die brennende Tonne vom Trafohäuschen weg und löschten das Feuer. Noch während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Löschzug zur Kasterstraße alarmiert, weil dort weitere Container in Brand geraten waren. Auch diese wurden parallel abgelöscht.

Noch während beide Löscharbeiten liefen, meldeten Anwohner am Rotdornweg in Neuss-Gnadental ein weiteres Feuer in mehreren Mülltonnen, die direkt an einer Garage abgestellt waren. Auch diese dritte Einsatzstelle wurde durch einen weiteren Löschzug abgelöscht, wodurch ein Übergreifen auf die Garagen verhindert werden konnte.

Die Brandursache ist an allen drei Einsatzstellen unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz waren insgesamt drei Löschzüge, die gegen 0:45 Uhr wieder einsatzbereit zu ihren Standorten zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell