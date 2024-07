Feuerwehr Neuss

FW-NE: Gefahrstoffeinsatz in Weckhoven | 7 verletzte Personen

Neuss (ots)

Am 23.07.2024 wurde der Feuerwehr Neuss um 17:24 Uhr in Weckhoven eine Verletzung durch eine unbekannte Flüssigkeit gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Gefahrstoffzug und zahlreichen weiteren Einheiten aus. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es durch den unsachgemäßen Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln zu einer Verpuffung gekommen war, bei der eine Person unmittelbar von der Flüssigkeit getroffen wurde. Sechs weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt der Verpuffung in der Nähe aufhielten, bekamen im Verlauf des Einsatzes Atembeschwerden. Alle Verletzten wurden nach einer Sichtung durch Notärzte in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr verdünnte den ausgetretenen Stoff durch Wasser, eine vorher entnommene Probe wurde zu einem Labor zur Untersuchung gebracht. Nach einer starken Verdünnung der ausgetretenen Flüssigkeit konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle nach einer Einsatzzeit von drei Stunden wieder verlassen.

Es waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 2 Rettungswagen, ein Krankenwagen sowie zwei Notärzte an der Einsatzstelle.

