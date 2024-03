Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 11. März 2024, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 56-jährige Frau aus dem Kreis Verden mit einem Tesla die Düsternortstraße in Richtung Brendelweg. Beim Linksabbiegen in die Straße "Am Stadion" übersah sie einen 56-jährigen Delmenhorster, der die Düsternortstraße mit einem Taxi in Richtung Cramerstraße befuhr.

Das Taxi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell