HZA-UL: Zoll-Razzia mit Festnahme im Sicherheitsgewerbe

75 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei haben am Donnerstag letzter Woche (07.11.2024) umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei vier Beschuldigten aus der Sicherheitsbranche vorgenommen.

Den Männern wird vorgeworfen, Angestellte ihrer Unternehmen über mehrere Jahre nicht oder nicht im richtigen Umfang zur Sozialversicherung gemeldet (klassische Schwarzarbeit) und damit rund 1,4 Mio. Euro an Sozialbeiträgen hinterzogen zu haben. Hinzu kommen 700.000 Euro an hinterzogener Lohn- und Umsatzsteuer. Ein 46-jähriger Unternehmer wurde festgenommen.

Bei den zeitgleichen Durchsuchungen in sechs Objekten in Württemberg stellten die Ermittler neben zahlreichen Beweismitteln auch Wertgegenstände in Höhe von rund 80.000 Euro und mehrere Waffen sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

